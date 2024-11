Cinque borse di studio per il Margaritone. Parrini: "Verso il ricambio generazionale"

AREZZO

Domani per l’Open Day dell’Istituto Tecnico Professionale "Margaritone Vasari" saranno consegnate cinque borse di studio messe a disposizione da Confartigianato Orafi destinate agli allievi più meritevoli iscritti al primo anno del corso di studi in lavorazioni artistiche orafe – Made in Italy; un percorso scolastico che mira a formare le nuove generazioni nel settore artigianale e orafo. All’evento prenderanno parte i rappresentanti delle aziende orafe che hanno deciso di sostenere l’iniziativa : Alunno & Marcantoni, Family Gold, Fantasy, Marzi, Parrini Gioielli. "Il distretto orafo di Arezzo – spiega il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - con le sue 1.200 imprese ed i suoi 8.000 dipendenti rappresenta il principale polo produttivo per la gioielleria in Italia ed in Europa. Per garantire questa straordinaria eccellenza del nostro made in Italy occorre però garantire il ricambio generazionale. Per questo abbiamo deciso di sostenere la scuola premiando quei giovani talenti che intendano costruire il loro futuro professionale nelle imprese del nostro territorio. Vogliamo inviare un segnale forte ai ragazzi e alle loro famiglie: le tante aziende del territorio aretino sono pronte ad accogliere chi desidera avvicinarsi con impegno e passione al mondo della manifattura orafa".