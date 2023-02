"Cinghiali anche a Villa Severi" Le tracce lasciate nel parco

"Nei giardini di Villa Severi scorrazzano i cinghiali. È il terreno pieno di buche a dirlo", scrivono alcuni frequentatori del parco. "Fino a ora non li abbiamo visti, ma stiamo passeggiando con meno tranquillità, tenendo sempre gli occhi rivolti alle reti che dividono i giardini dai poggi di San Fabiano" continuano a spiegare. Le foto sono eloquenti, l’area più alta del parco, quella che sovrasta le gradinate in cemento, è totalmente smossa. I cinghiali quando non trovano più cibo nei boschi, anche perché le querce si stanno riducendo sempre di più e la presenza di ghiande è ormai limitata, escono. Col muso scavano delle buche, muovono la terra, in cerca di vermi, granella. Impossibile non riconoscere il loro passaggio.

I loro avvistamenti sono stati sempre più frequenti soprattutto dopo il lungo lockdown, periodo che ha portato i cinghiali, insieme ad altri animali, a ridosso di alcune aree tra le più abitate e trafficate. E ora che i riflettori si sono spostati sul lupo, sono continui gli avvistamenti e numerose le aggressioni avvenute nei confronti di altri animali, qualcuno segnala che non è il solo animale ad aggirarsi nelle zone abitate.

La preoccupazione si fa sentire dai frequentatori di Villa Severi, genitori che portano a spasso e a giocare bambini, podisti, padroni di cani. Il parco nella sua parte alta è contornato dalle verdi colline dalle quali, è probabile, i cinghiali scendono in cerca di cibo, probabilmente anche nei cestini pieni.

Ga.P.