Cinema Teatro Bucci: parte la corsa Lavori da giugno, è chiuso da 8 anni

di Marco Corsi

E’ stata affidata la gara per i lavori di completamento del nuovo teatro comunale di San Giovanni. In estate, probabilmente il mese di giugno, partirà il cantiere. L’investimento complessivo ammonta a 4.167.000 euro, un milione di euro in più rispetto a quanto preventivato. Un incremento dovuto all’aumento dei costi delle materie prime che, in questi mesi, si è abbattuto su tantissime opere pubbliche. La giunta Vadi è stata quindi costretta a fare una variazione di bilancio, illustrata nei mesi scorsi in consiglio comunale dall’assessore Pellegrini e l’aumento dei costi è stato coperto con un fondo interministeriale e con un ulteriore finanziamento regionale. Tra gli interventi previsti, il dimensionamento del palco, un ingresso riservato per gli artisti, uno schermo di proiezione policinale, avvolgibile a scomparsa. Insomma, l’edificio che si affaccia su corso Italia, sarà trasformato radicalmente, anche con nuovi pavimenti, impianti elettrici di ultima generazione, poltroncine, restyling del foyer, dei bagni e dei camerini. Senza dimenticare il recupero della bellissima scala monumentale. Una storia, quella del vecchio Bucci, che parte dal lontano 2009 quando il comune acquistò lo stabile, inserendolo poi all’interno di un ambizioso progetto di polo culturale integrato che prevedeva la ristrutturazione dell’ex Palazzo del Fascio e dello storico cinema di Corso Italia, grazie ad un finanziamento di circa quattro milioni di euro erogati dalla Regione. Soldi necessari per dotare la città di un nuovo spazio bibliotecario, che è stato ricavato all’interno dell’ex Casa del Fascio – Palomar - e di un nuovo, moderno, teatro. Dopo alcune modifiche al progetto iniziale, che prevedeva la realizzazione di un centro polifunzionale proprio all’interno dell’edificio, si è optato per un recupero che non stravolgesse l’architettura dell’edifici, che è di grande pregio. Il Bucci venne eretto nel 1949.

Inizialmente era ad esclusivo utilizzo degli amanti del cinema. Poi, a metà degli anni sessanta furono eseguiti gli interventi necessari per consentire lo svolgimento di spettacoli dal vivo. Si trasformò così in cinema-teatro, con una capienza di oltre settecento posti a sedere. In futuro sarà il fulcro delle iniziative culturali della città. Ma per quello bisognerà aspettare ancora alcuni mesi. Il 2023 sarà comunque un anno decisivo da questo punto di vista, perché partiranno i lavori. La struttura è chiusa dal 2015 e grazie ad un bando sulla rigenerazione urbana al quale il Comune di San Giovanni ha partecipato la scorsa primavera e che ha assegnato all’ente, il 31 dicembre scorso, 2 milioni ed 800 di fondi Pnrr, ci sarà l’intera copertura finanziaria dei lavori.