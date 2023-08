Cinema sotto le stelle La notte di Francesco Nuti: Raggiolo ride col biliardo

di Sonia Fardelli

Cinema sotto le stelle con omaggio a Francesco Nuti a due mesi dalla scomparsa del celebre attore rimasto nel cuore di molti.

L’estate di Raggiolo si arricchisce così di una chicca che richiamerà nel caratteristico borgo anche molti turisti che in questo momento si trovano nella vallata a caccia di un po’ di refrigerio.

Tre film sotto le stelle e la possibilità di goderseli nella caratteristica piazza del paese casentinese al fresco del Casentino.

RaggioloEstate2023 ospita infatti anche la prima edizione di "Cinema in piazza" che, a partire da domani proporrà tra pellicole di ieri e di oggi per un pubblico di tutte le età.

Le proiezioni, promosse dalla Brigata di Raggiolo, saranno ospitate nel suggestivo scenario all’aperto di piazza San Michele a Raggiolo e prenderanno il via alle 21.15 con ingresso libero e gratuito.

L’appuntamento più atteso è fissato per sabato 26 agosto quando è previsto un ricordo dedicato alla genialità e alla creatività del cinema di Francesco Nuti, con la volontà di omaggiare questo attore, regista, sceneggiatore e musicista molto amato dal pubblico italiano e recentemente scomparso.

La serata dedicata a Francesco Nuti vederà la proiezione del film "Io, Chiara e lo Scuro" realizzato nel 1983 con la regia di Maurizio Ponzi e ambientato nel mondo dei giocatori di biliardo all’italiana. Uno dei film più celebri di Nuti e che ben può ricordare la sua genialità, ma anche la sua semplicità e capacità di far sorridere la gente.

L’apertura di "Cinema in piazza", prevista per domani sera alle ore 21.15, sarà invece più contemporanea con un film più recente e dedicato al rapporto tra l’uomo e gli animnali. Un tema particolarmete caraad una vallata come il Casentino, occupata dal Parco e dove la tutela dell’ambiente è di casa.

Sarà proiettato il film "Il ragazzo e la tigre" realizzato da Brando Quilici con la partecipazione del giovanissimo Sunny Pawar e di Claudia Gerini. Una storia ricca di avventure, solidarietà e amore incentrata sul rapporto tra cuccioli di uomo e di animale.

Domenica 20 agosto verrà invece proiettato "Non così vicini" che, diretto da Marc Forster con protagonista Tom Hanks, è tratto dal bestseller "L’uomo che metteva in ordine il mondo" e propone una trama che oscilla tra commedia e dramma.

Tre film per una rassegna sotto le stelle completamente gratuita che vuol far riscoprire anche il film di gustarsi un film all’aria aperta, nella caratteristica piazza dell’antico borgo.