Cinema, premio Melani. Va all’attore Kuosmanen

È stato l’attore filandese Sakari Kuosmanen a ricevere il Premio Melani, alla sua diciottesima edizione, assegnato a Aki Kaurismäki, uno dei più influenti e iconici autori della cinematografia europea. Il premio è stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, alla presenza dell’assessore alla cultura Fabio Franchi e del direttore di Casa Masaccio Fausto Forte. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in Palazzo d’Arnolfo. Kuosmanen nell’occasione ha rivelato che Kaurismäki è attualmente al lavoro su un nuovo progetto cinematografico, nel quale sarà previsto anche un ruolo per lui. Il film, di cui al momento non si conoscono i dettagli, rappresenta un’altra tappa di una collaborazione artistica e umana che ha segnato profondamente il cinema internazionale. Con un pizzico di ironia, Sakari ha ricordato al pubblico presente il suo ruolo in "Calamari Union", proiettato durante l’iniziativa, dove, per la prima volta, interpreta una scena romantica. L’artista finlandese ha anche raccontato la sua prima esperienza in Italia, descrivendo San Giovanni come un gioiello e Firenze come una scoperta meravigliosa. "Il Premio Melani - ha sottolineato - dedicato a una figura che ha incarnato l’idea del cinema come espressione comunitaria e collettiva, si conferma così un’occasione unica per celebrare quei legami artistici che rendono il cinema un’arte senza confini". Il programma dell’evento, oltre alla cerimonia di consegna del premio, ha visto anche la proiezione di tre film di Kaurismäki, la tavola rotonda "Perdere è una questione di metodo. Il cinema di Aki Kaurismäki", in cui sono intervenuti Fulvio Baglivi, autore TV, e gli storici del cinema Rinaldo Censi e Anna Masecchia, moderati da Armando Andria.