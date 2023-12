Cinema, "Oltre l’orizzonte". Il corto di Cangi a Roma

C’era anche l’aretino Daniele Cangi a Roma tra i 90 finalisti al festival internazionale di Roma "Il corto.it". Cangi eclettico conduttore, regista cinematografico, stand up comedian e speaker radiotelevisivo originario di Bibbiena, si è presentato con il corto "Oltre l’orizzonte", alla sua prima volta nella scrittura di un prodotto non comico.

La storia è quella di un viaggio fisico ma, soprattutto, introspettivo del protagonista che decide di mollare affetti, lavoro, vita, per rifugiarsi nei luoghi della sua infanzia, dove si troverà faccia a faccia con la propria coscienza (Sara Tarantola). Massima l’attenzione al particolare, la pellicola è stata infatti girata tre volte prima di giungere ad un risultato che potesse soddisfare Cangi, la cui maturità tecnica e artistica, unito alla determinazione e alla professionalità di Irene Lay, al suo esordio in regia, hanno portato ad un risultato eccellente, sia in termini di qualità che di recitazione e di regia tanto da essere arrivato in finale all’importante premio internazionale a cui, ormai da 15 anni, partecipano giovani registi emergenti e registi e filmaker di talento con anni di esperienza alle spalle.

"Purtroppo lunedì sera a Roma non abbiamo centrato l’obiettivo della vittoria, ma siamo comunque soddisfatti del nostro lavoro" spiega Cangi che, con questo cortometraggio si è voluto mettere alla prova, esplorando nuovi argomenti che esulano dalla sua natura più strettamente comica con la quale, ormai da molti anni, si è fatto conoscere su tutto il territorio nazionale. Il corto è rimasto legato alla sua terra, è stato infatti realizzato in varie località del Casentino da Moggiona ad Ortignano, da Raggiolo a Poppi, grazie al patrocinio del Comune di Poppi e della Pro Loco di Moggiona, nonché al Bed & Breakfast "La Casa d’Artista" di Ortignano e ha visto cimentarsi, dietro la macchina da presa, numerosi professionisti: Licia Baldini (edizione) Igor Abbas (suono in presa diretta) missaggio audio (Roberto Lusini) e Marco Tapinassi (direttore della fotografia).

Un corto che ha visto anche l’esordio alla regia di Irene Lay, attrice, musicista e speaker triestina e per la prima volta sullo schermo, Sara Tarantola, giovane promessa attoriale toscana. Nel cast, anche Paolo Parigi, nel ruolo di protagonista e la stessa Lay.