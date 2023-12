CINEMA Cinema in Toscana: una vasta scelta di film, dall'avventura al dramma, al 3D, per tutti i gusti. Ore 21: Ferrari, One Life, Wish, Acquaman e il regno perduto, Wonka, Santocielo, Prendo il volo, Renaissance Tour. Ore 21.15: C'è ancora domani, Adagio, Un colpo di fortuna.