Cinema e sport entrano nelle scuole. Il progetto della giunta per due istituti

AREZZO

Cinema e sport: la giunta comunale diventa partner di progetti didattici al via nelle scuole aretine. Due dedicati al cinema, quello all’IC Francesco Severi e all’IC Cesalpino, nell’ambito del bando "Cips" anno 2023 "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione". "Cinebox: media, sogni e dintorni" è il progetto volto all’educazione all’immagine nel suo significato più completo con il quale l’istituto Severi partecipa al bando ministeriale. Il lavoro predisposto dall’istituto, capofila di una rete di scuole dell’Aretino, prevede la realizzazione di laboratori cinematografici nell’ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Dello stesso tenore, il progetto "L’arte del cinema: esplorare, creare, raccontare" dell’IC Cesalpino, che promuove la comprensione e l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo tra gli studenti con un focus sull’inclusione. Non solo cinema ma anche la valorizzazione dello sport nelle scuole. La giunta ha approvato il contributo al progetto "Scuola in piscina. Il nuoto per tutti" promosso dall’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana e dal Centro Sport Chimera destinato agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia di Arezzo.