AREZZO

EDEN

Volare-Evento speciale

Ore 20

MULTISALA UCI

Race for glory

- Audi vs Lancia

Ore 18

Imaginary

Ore 22

Kung Fu Panda 4

Ore 16.30,

17.30, 20, 22.15

May december

Ore 19.10

Povere creature

Ore 19

Dune parte 2

Ore 17.20, 21

Un altro ferragosto

Ore 16.10

Food for Profit

Ore 20

The Song Remains the Same

Ore 20,45

MONTEVARCHI

MULTISALA CINE 8

Dune parte 2

Ore 21

Another end

Ore 21.25

May december

Ore 21.05

Kung Fu Panda 4

Ore 21

Un altro ferragosto

Ore 21.10

La zona d’interesse

Ore 21.15

Led zeppelin

Ore 21

Imaginary

Ore 21

SANSEPOLCRO

AURORA

Chiuso

DANTE

Chiuso

SOCI

ITALIA

Chiuso

SAN GIOVANNI

MASACCIO

Chiuso