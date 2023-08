Cimitero San Giovanni: Piano anti-degrado di Scarnicci e Pellegrini

Le condizioni strutturali e di decoro del cimitero urbano di San Giovanni sono stati al centro dell’ultimo consiglio comunale, grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere delle liste civiche Stella Scarnicci. Intervento arrivato dopo una serie di segnalazioni dei cittadini e di un sopralluogo effettuato da alcuni esponenti del gruppo di opposizione.

Nello specifico sono state evidenziate infiltrazioni di acqua piovana in spallette, cordoli cementizi e soffitti che potrebbero nuocere, oltre che al decoro, alla staticità e sicurezza dei manufatti. Intonaci sporchi e polverosi accanto ad aree dove abitualmente si celebrano riti civili e religiosi, la mancanza di pluviali in rame rubati da anni e altri intasati da numerosi vegetativi. Inoltre l’area di inumazione a terra è in stato continuo di degrado dovuto a mancanza ciclica di taglio erba, presenza di fango e smottamenti di spallette e tombe.

"Abbiamo constatato che le lamentele della gente erano giustificate – ha spiegato Scarnicci – e non mancano aree degradate". I civici hanno parlato di "incuria e ritardi nella cura del verde, problematiche strutturali, di sicurezza e di decoro che abbisognano di interventi manutentivi ordinari e straordinari assolutamente urgenti".

Nella sua risposta, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini ha spiegato che, per quanto riguarda la parte edile, l’ufficio tecnico è a conoscenza delle problematiche esistenti ed è stato eseguito un primo intervento di manutenzione sulle coperture nel 2019. "Attualmente è a bilancio un’altra somma per completare i lavori e i nostri tecnici sono impegnati nella redazione di un progetto", ha aggiunto. I prossimi interventi riguarderanno il ripristino della copertura nella zona loculi sulla destra dell’ingresso, nuove guaine, la sostituzione del tetto della cappella. Il tutto per un importo di circa 40.000 euro. Le opere saranno realizzate nel quarto trimestre del 2023. Riguardo agli intonaci, è stato completato nei giorni scorsi un intervento di bonifica e riaperto il passaggio. E veniamo alla manutenzione del verde.

"In base all’ultimo accordo quadro che abbiamo sottoscritto con l’azienda che se ne occuperà, sono previsti al cimitero 12 tagli all’anno, il doppio rispetto quelli che erano previsti fino ad ora – ha detto l’assessore Pellegrini - Oltre a ciò saranno programmati 24 interventi di pulizia annuali con cadenza bisettimanale".

Marco Corsi