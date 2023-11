Cimitero, posteggi al tutto esaurito. Da domenica migliaia di visitatori. La processione del Vescovo Andrea

"Ho preso l’ultimo posto libero": un posto auto, il parcheggio in un piazzale sempre generoso di piazzole ma che una volta all’anno diventa troppo piccolo. Da domenica è iniziata la corsa al cimitero, che ieri ha toccato con il pellegrinaggio di Ognissanti uno dei momenti di punta. L’omaggio degli aretini sulla tomba dei propri cari è scattato come ogni anno e le tracce le vedi proprio nel traffico che stringe la collina dei ricordi come un colletto inamidato.

Le celebrazioni torneranno anche oggi nel giorno in cui si ricordano i defunti, sia al monumentale che negli altri 54 camposanti cittadini. Le visite andranno avanti per tutta la giornata affollando l’area del cimitero urbano, con i vigili pronti a regolare traffico e sosta, il cancello di ingresso di via Buozzi resterà chiuso alle auto, consentendo solo il passaggio pedonale. Oggi si concentra anche il grosso del ricco programma di celebrazioni religiose. Si parte alle 9.30 con la cerimonia in onore dei caduti di tutte le guerre al campo militare del Cimitero comunale, alle 10 appuntamento con la Messa celebrata dal vescovo Migliavacca alla presenza delle autorità civili nel piazzale antistante la Cappella del Suffragio del Monumentale. Sempre qui oggi alle 15 il momento più intenso: la Messa del vescovo con tutti i parroci della città. Seguirà una processione quasi inedita, voluta da Migliavacca, con la benedizione delle tombe. Alle 18 la messa dei defunti sarà in Cattedrale.

Ieri le visite sono andate avanti senza stop, con un rallentamento nelle primissime ore del giorno e all’ora di pranzo. E va avanti il piano di Arezzo Multiservizi per rendere più sicure le visite. Il servizio di vigilanza privata è stato incrementato con pattugliamenti fissi agli ingressi.

Proprio all’entrata del cimitero sono aperti i banchi dei fiori. Tra i più venduti crisantemi e ciclamini. I prezzi? I fiorai assicurano nessun rincaro, ma la sensazione si scontra con quella dei visitatori. "Con la stessa cifra di un anno fa il mazzo è più ristretto" racconta una signora, stretta nel dolore di una visita dai mille ricordi. Varia la scelta di fiori recisi e piante a partire da 5 euro. Dai crisantemi passando per garofani e ciclamini resistenti al freddo e di ogni colore. La festa dei defunti dà impulso alla vendita di piante e fiori, ma a pesare sul settore sono i rincari energetici, l’aumento dei costi di produzione, il prezzo di gas e gasolio per le serre.

La difesa dei consumatori è quella classica: ridurre gli acquisti, alleggerire gli scontrini. E le scelte viaggiano a una media di spesa tra 5 e 8 euro. Coldiretti ha lanciato l’appello a preferire le coltivazioni locali ricordando che sul settore pesano costi di produzione, insetti alieni e concorrenza sleale.