Cimitero di Poggioni. Ristrutturazione per 200mila euro

Al via i lavori per la ristrutturazione del cimitero di Poggioni nella montagna cortonese. La struttura aveva subito un cedimento strutturale ed ora sarà possibile intervenire. Il progetto, concordato con la Soprintendenza Abap di Arezzo, Grosseto e Siena, comprende lavori per i prossimi cinque mesi per un importo complessivo di 200mila euro per il rifacimento dei loculi."Prosegue l’attenzione verso i cimiteri, un patrimonio vastissimo nel nostro territorio comunale composto da 45 strutture che necessitano di interventi più o meno importanti, dalla manutenzione alle attività di ristrutturazione, come per il caso di Poggioni - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - Abbiamo adottato un cronoprogramma di interventi e stiamo attivando le risorse necessarie.. Per quanto riguarda proprio Poggioni abbiamo avviato il progetto di ripristino e, tenendo conto degli equilibri di bilancio, l’Amministrazione comunale ha attivato un mutuo. I lavori sono in partenza ed auspichiamo un intervento celere in modo da recuperare gli ambienti e restituire decoro a questo luogo della montagna cortonese".