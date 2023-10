Cimiteri, via alla no stop per ricordare i defunti. Piano lavori nelle frazioni

Le commemorazioni religiose di questi giorni fanno prevedere "straordinari" a chi si occupa delle strutture cimiteriali. È il caso, per esempio, di Castiglion Fiorentino.

"Alla vigilia di questo momento di raccoglimento religioso e preghiera, i cimiteri del territorio castiglionese si preparano ad accogliere i propri fedeli, grazie anche all’impegno del personale dipendente e volontario della Confraternita di Misericordia castiglionese e ai numerosi servizi che essi svolgono, anche in questo ambito, a favore della comunità", commenta il vicesindaco Devis Milighetti.

"Rinnoviamo, inoltre, la raccomandazione di prestare attenzione a non lasciare, in questi giorni, borse o altri oggetti personali incustoditi all’interno delle proprie auto".

E ancora: considerata la maggior affluenza di persone, e conseguentemente di veicoli al Cimitero urbano di via Madonna del Rivaio, in occasione di queste due ricorrenze di domani e giovedì, è stata istituita una viabilità temporanea nell’area antistante il cimitero stesso.

Intanto il vicesindaco Milighetti approfitta per fare il punto sui lavori che interesseranno nei prossimi mesi la struttura. "All’indomani del rifacimento, lo scorso anno, dell’ingresso principale e della copertura della navata centrale, sono in previsione per il 2024 i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di un’altra ala del cimitero comunale.

Inoltre, ulteriori interventi riguarderanno i cimiteri locali di Castroncello, Ristonchia e Pieve di Chio, oltre all’ampliamento, attualmente in fase autorizzativa, del cimitero di Santa Cristina".