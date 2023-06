Ciclostorica Percorsi tra sport e natura

L’obiettivo è promozionare il comprensorio e incentivare il turismo grazie ad uno sport in modalità "slow". E’ questo il senso della "Cicloturistica - Città di Montevarchi" presentata in Palazzo del Podestà e promossa dal Gruppo Sportivo Avis montevarchino in collaborazione con il Comune. L’iniziativa, inedita per la città, è in programma domenica 10 settembre, a corollario delle Feste del Perdono, e consentirà agli amanti delle due ruote di cimentarsi su tre itinerari non competitivi di 67, 94 e 125 chilometri toccando i vari centri della vallata. "Si tratta di una cicloturistica importante per il Valdarno – ha spiegato l’assessore Lorenzo Allegrucci - e per l’amministrazione comunale che condivide i temi sostenuti come la valorizzazione dell’attività sportiva e del territorio con valenza turistica. Una grande opportunità per Montevarchi di accogliere tanti appassionati per una manifestazione legata al circuito terre d’Etruria, che coinvolge le province di Arezzo, Siena e Perugia, in un contesto che supera i confini regionali attraendo partecipanti da tutto il centro Italia. E’ un’occasione di cui siamo ben lieti perché si rafforza la sinergia con il GS Avis ma anche con le altre associazione cittadine che stanno collaborando con noi alla realizzazione del programma". Gli iscritti si muoveranno da piazza Varchi mentre l’arrivo è previsto in viale Matteotti. "Sono tre percorsi accessibili a tutti – hanno concluso Franco Tofanelli e Tommaso Dilaghi rispettivamente presidente e membro del GS Avis, dal 1980 il più longevo per continuità della valle".