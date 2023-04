Ciclopista del Chianti, al via i lavori Primo intervento a Ponte alle Forche

di Massimo Bagiardi

Partiranno questa mattina i lavori della realizzazione della ciclopista del Chianti all’interno del quartiere del Ponte alle Forche - Porcellino. Il tratto di mobilità fa parte del sistema integrato della ciclopista dell’Arno che si articola tra i comuni di San Giovanni e Cavriglia e, nel territorio sangiovannese, si estende lungo via Ponte alle Forche, dal circolo arci "Sauro Billi" per la precisione, fino alla ciclabile interna del Villaggio Minatori dove sarà realizzato un collegamento con il centro cittadino oltre al rifacimento dei marciapiedi, l’asfaltatura del manto stradale e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati. La prima parte dei lavori interesserà questo quartiere compreso tra la rotatoria per la svolta verso Vacchereccia e Piazza Nasoni. L’opera, nel tratto comunale cittadino, avrà una lunghezza totale di 1.450 metri di cui 965 da realizzare ex novo. Si svilupperà nei due sensi di marcia senza però modificare l’attuale viabilità. La larghezza sarà di circa 2,50 metri per quasi tutto il percorso a eccezione di un breve tratto, quello vicino al passaggio a livello, di circa 50 metri di lunghezza dove, come consentito dalle norme, sarà di 2 metri. La nascita di questa pista sarà il classico incentivo all’uso delle due ruote come mezzo di trasporto quotidiano, in Europa esistono molti esempi positivi sotto questo punto di vista e il Valdarno è pronto, proprio per la sua posizione e la sua conformazione, a offrire un importante servizio soprattutto in vista della bella stagione e con l’arrivo numerosi turisti che in estate gravitano in zona.

L’intervento avrà un costo complessivo di 1,6 milioni di euro, il percorso San Giovanni - Cavriglia fa parte di un progetto legato alla maxi pista ciclabile del Valdarno e prevede la realizzazione di altri tratti ciclabili, collegati tra di sé, tra il fiume Arno che va dal ponte dell’Acqua Borra al confine con la provincia di Firenze. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico obbligatorio sul tratto di via Ponte alle Forche interessato dai lavori in direzione centro città. Il traffico veicolare proveniente dal senso opposto, in direzione di via del PorcellinoCavrigliaCastelnuovo dei SabbioniSanta Barbara, verrà deviato su via Gianni Rodari, via Carlo Emilio Gadda fino all’intersezione con piazza Nasoni. Secondo il crono programma, indicato dalla ditta appaltatrice, questo primo tratto si completerà entro 3 mesi.