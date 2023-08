Ciclista travolto dai cinghiali "Mi sono rotto il femore"

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

"Stavo pedalando per la Foce quando tre cinghiali mi hanno travolto. La dinamica? L’urto mi ha letteralmente catapultato a terra". A dirlo è Deni Bravi, castiglionese molto conosciuto nel territorio, appassionato delle due ruote a pedali, che ci racconta la sua disavventura, direttamente dai letti del San Donato di Arezzo dove da ieri l’altro è ricoverato in attesa di essere operato. Femore rotto: è il verdetto delle radiografie. "Quando posso, la sera mi piace fare qualche chilometro in bici, specie adesso che le giornate sono più lunghe e si può fare attività fisica con la luce del sole: così ho fatto ieri l’altro verso le 19", ci spiega Deni. "Stavo andando da Castiglion Fiorentino verso Palazzo del Pero, passando per la via della Foce, ero a circa 800 metri dalla vetta - ci racconta - all’improvviso tre cinghiali sono sbucati dal boschetto a tutta velocità colpendomi: ho frenato ma il più piccolo di loro ha colpito la ruota anteriore della mia bici.

La forte botta mi ha catapultato a terra. Sono atterrato sul fianco. Per fortuna stavo andando in salita, molto piano, a nemmeno 15 kmh…". Bravi è stato poi preso in carico dai sanitari della Misericordia di Castiglion Fiorentino che lo hanno portato subito all’ospedale di Arezzo: oggi prevista l’operazione, poi circa un mesetto di riabilitazione. "E’ una situazione surreale".

A dirlo senza mezzi termini è Roberto Mancini, presidente dell’associazione ciclisti di Castiglion Fiorentino, che con altri amici stava pedalando con Bravi per la Foce quando si è verificato l’incidente al confine tra il territorio di Castiglion Fiorentino e Arezzo. "È diventato pericoloso anche andare in bici in pieno giorno, - ci dice Mancini - le autorità competenti devono fare qualcosa per mettere in sicurezza questa zona, prima che finisca in tragedia: in due settimane già due sono stati i gravi episodi". Alle 23 del 19 luglio scorso un ciclista di 59 anni venne investito da un cinghiale alle 23, nello stesso tratto, seppur in un punto diverso: anche lui venne portato all’ospedale. E poi "oltre al danno anche la beffa", aggiunge Mancini: "quando uscì la notizia del ciclista colpito da un cinghiale in piena notte sui social in tanti fecero stupidi commenti ironici: noi ciclisti chiediamo rispetto".