Ciclista travolto da un cinghiale per strada Finisce in ospedale dopo il grande spavento Un uomo di 59 anni è rimasto ferito in un incidente con un cinghiale mentre pedalava di notte lungo la SR73 tra Palazzo del Pero e Le Ville di Monterchi. L'uomo è stato trasportato in ospedale con contusioni e escoriazioni. La presenza di animali selvatici vicino ai centri abitati è sempre più frequente.