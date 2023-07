Ciclista infortunato nel Casentino, recuperato dall’elicottero

Arezzo, 9 luglio 2023 – Un ciclista è rimasto infortunato in una zona impervia in località La Rocca, nel comune di Poppi. Ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo per soccorrerlo.

I vigili del fuoco hanno recuperato il ciclista infortunato tramite verricello agganciato all’elicottero Drago 71. L’uomo è stato poi affidato alle cure sanitarie del 118.