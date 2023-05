Ciclismo: domani a Laterina Pergine il Memorial Tortoli

Arezzo, 06 maggio 2023 – Domani è in programma in Valdarno la nona edizione del Memorial Daniele Tortoli, gara ciclistica per Under 23 ed Elite con partenza e arrivo a Montalto, nel comune di Laterina Pergine. L’organizzazione è del Gs Montalto guidato da Cerri e con tanti validi collaboratori, in palio anche il trofeo Petroli Firenze e il trofeo Ittedi. Si ricorda Daniele Tortoli, tecnico di ciclismo di valore, scomparso a soli 58 anni nel 2013.

La prestigiosa corsa prevede un giro iniziale di 34 km (Montalto-Levane-Bucine-Capannole-Badia Agnano-Pieve a Presciano-Poggio Bagnoli-Ponticino-Laterina-Montalto) più circuito di 47,3 km da ripetere 2 volte (Montalto-Levane-Ponte Leonardo-Levane-Montalto-Laterina-Castiglion Fibocchi-San Giustino Valdarno-Latereto-Laterina-Montalto) più circuito finale (come i due precedenti) ma con passaggio nel centro storico di Laterina salendo dai Macelli, rampa breve quanto durissima) per complessivi 177,8 chilometri. Partenza alle 13,30. Previsti al via 200 corridori in rappresentanza di 31 squadre, le migliori nazionali Elite, Under23 e Continental a cominciare dalla Colpack col ceko Novak recente vincitore al castello di Albola a Radda e Meris primo l’anno scorso al Giro del Casentino, la Zalf Fior con Faresin, Guerra, Griggion, Zamperini, la Trevigiani con Rocchetta, Baseggio e Zurlo,. la Solme Olmo con Buda (due vittorie nel 2023) e Baffi, l’Hopplà Petroli Firenze con Regnanti vincitore a Penna il 1 maggio, la Overall Tre Colli con Cavallo, la Mastromarco Nibali con Crescioli, la Maltinti con Di Felice, l’Inemilia con Ansaloni, l’aretina Rosini diretta da Chioccioli, vincitore del Giro d’Italia 1991, la Parkpre e quattro club stranieri ,la Q36,5 di matrice svizzera, con corridori come l’eritreo Araya, il sudafricano Stedman e Mosca e che ha in Nibali il consulente tecnico e ambassador, il team Zappi Academy di matrice inglese, guidato dall ex professionista Flavio Zappi, la Money di matrice messicana guidata dal ex professionista Piotr Ugrumov, vincitore in carriera di tappe al Tour e al Giro, secondo in classifica alla due grandi corse a tappe (al Giro anche terzo e quarto). e un club di matrice slovena, la Meblo Jogi Concrete. Insomma, una gara di assoluto livello ed è previsto un gran numero di appassionati delle due ruote che si riverseranno sulle strade valdarnesi.