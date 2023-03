Ciceroni cercansi Ecco le Giornate Fai

AREZZO

La Via Sacra di Arezzo, oggi via Garibaldi, sarà al centro del programma aretino della 31esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. L’appuntamento con l’evento di punta del Fondo Ambiente italiano è per sabato 25 e domenica 26 marzo, 400 le città coinvolte insieme ad Arezzo.

"Scopriremo Piazza del Popolo, il poco conosciuto Monumento ai Caduti del Risorgimento, le restaurate Logge del Grano - spiega Luigina Capria delegata Fai Arezzo - la Chiesa della Santissima Trinità, la Chiesa della Santissima Annunziata con le vetrate di Guillame de Marcillat e la Deposizione di Giorgio Vasari, il Palazzo Barbolani da Montauto, antica dimora storica patrizia ed il Palazzo Ciocchi Del Monte, attuale sede del nostro Museo d’Arte Medievale e Moderna. Visiteremo l’imponente sede della Caserma della Guardia di Finanza, un edificio degli anni ’30 del secolo scorso, precedentemente luogo in cui, nel ‘300, sorse la Compagnia dello Spirito Santo con il suo Oratorio, in seguito utilizzato come monastero femminile.Avremo la possibilità di ammirare la poco conosciuta Fontana di Guillaume de Marcillat all’interno dell’Istituto Liceo Classico Francesco Petrarca".

"I Visitatori saranno accompagnati dagli Studenti del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo, all’interno del progetto Fai “Apprendisti Ciceroni”", dice la preside del Liceo.

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le "Giornate Fai di Primavera", la manifestazione capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del Fai, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane gli apprendisti ciceroni, formati per l’occasione.

In città l’itinerario scelto è La Via Sacra, oggi via Garibaldi. L’itinerario condurrà il visitatore alla scoperta della trasformazione architettonica della via Sacra di Arezzo dove nel Medioevo lungo questo tracciato di un chilometro si allineavano numerosi ospedali, monasteri e compagnie laicali. Oggi chiamata via Garibaldi si presenta con architetture che vanno dal trecento agli anni venti. L’itinerario inizia da largo Benadir dove si troverà il banco Fai, appuntamento sabato dalle 14 alle 16 e domenica in orario 9,30-11,30 e 14-17. Turni di visita ogni 20 minuti, gruppo di massimo 15 visitatori, durata 2 ore. Contributo libero a partire da 5 euro a sostegno del Fai. Sarà anche possibile iscriversi al Fai, ai partecipanti verrà consegnato un ingresso ridotto per visitare la Casa museo Ivan Bruschi.

Angela Baldi