Cicerchia e Scortecci "Dipendenti dalla vittoria Vogliamo la numero 40"

di Angela Baldi

Praticamente una coppia di fatto. Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci, ex ragazzi terribili, oggi veterani della piazza con 12 vittorie insieme, l’anno scorso hanno realizzato il quarto cappotto della storia della Colombina con in più la vetta dell’albo d’oro. Ora puntano alla vittoria numero 40.

Dopo un 2022 pazzesco, che inverno è stato?

G: "Ormai è routine per noi rimettersi subito in sella, non abbiamo fatto fatica a trovare le motivazioni".

E: "Anche negli anni positivi in inverno si riparte d’accapo consapevoli che l’anno successivo sarà più difficile".

Non ci si stanca di vincere?

G: "Il gusto della vittoria dà dipendenza, è così bello vincere e così brutto perdere che si fa di tutto per soddisfare questa fame e poi questo è anche un po’ il nostro marchio di fabbrica, anche quando arrivano risultati non ci fermiamo".

E: "Ogni Giostra è una nuova sfida, ci piace essere al top, sappiamo però che anno dopo anno gli avversari si fortifcano, ci aspettano due Giostre difficili".

Quali obiettivi vi siete posti?

G:"Come ogni Giostra, vincere. Se questo vuol dire battere anche dei record ben venga".

E: "Il soprasso, i record, sono frutto di una sequela di vittorie e non c’è mai un obiettivo, solo la prossima Giostra".

Trovare da avversario Martino Gianni fornirà una motivazione in più?

G: "Nonostante Martino abbia detto che siamo il quartiere da battere, so quello che lui può portare, il suo lavoro influirà anche a livello di mentalità. C’è tantissima gratitudine nei suoi confronti, quello fatto fin qui non sarebbe stato possibile senza averlo incrociato. A Sant’Andrea ha preso due ragazzi che hanno già colpito 5, molto più avanti di noi nel 2012".

E: "Sarà una sfida in più ma l’obiettivo non è battere Martino ma vincere il Saracino".

Qualche osservato speciale?

G: "Tutti, Martino in primis, la presenza di Niccolò Paffetti a Colcitrone mi dà l’idea di quanto sono invecchiato".

E: "Gli avversari saranno tutti fortificati, ma il primo nemico è il nostro errore".