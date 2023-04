Ciccio: "Io, Pablito e la coppa dell’82" Graziani al Petrarca con il trofeo

di Angela Baldi

Ciccio Graziani, Campione del Mondo nel 1982, a quarant’anni di distanza racconta il trionfo Mundial, nell’intervista spettacolo "Io, Pablito, Berzot ed i ragazzi dell’82". E quello stesso giorno si presenterà con la Coppa del Mondo sotto braccio. Eccezionalmente la Figc ha concesso di poter ammirare il trofeo del 1982: che poi è una copia originale, l’unica in possesso della Federcalcio, visto che quella vera passa di mano in mano ai vincitori dell’edizione successiva. L’appuntamento è per sabato 29 aprile, alle 21, al Teatro Petrarca per un evento dedicato al Calcit. E che ieri Ciccio ha presentato a fianco del presidente Giancarlo Sassoli: cominciando proprio dai ringraziamenti a Gravina, il presidente della federazione.

Francesco Ciccio Graziani sarà intervistato dall’ideatore dello spettacolo Pietro Romagnoli, e racconterà aneddoti, curiosità e retroscena di quell’estate di 40 anni fa, rimasta nei ricordi e nel cuore degli italiani.

Con la sua famosa carica di umanità e simpatia, anche attraverso filmati e musiche, Ciccio ripercorrerà episodi noti e meno noti di quella cavalcata trionfale che portò fino al tetto del mondo una Nazionale di calcio inizialmente criticata e biasimata.

Una serata di svago e divertimento, a cui però Francesco Graziani ha voluto dare anche uno scopo benefico: il ricavato infatti, l’ingresso prevede un’offerta minima di 10 euro, sarà devoluto al Calcit e permetterà di sostenere il Servizio Cure Domiciliari Oncologiche Scudo.

Per informazioni e prevendita è possibile chiamare il Calcit al numero 328 7254025 o alla mail [email protected], o contattare la Segreteria in piazza San Jacopo.

Ma gli appuntamenti con il Calcit non finiscono qui. In arrivo due mesi di eventi ed iniziative.

Dopo l’iniziativa di sabato 29 aprile al teatro Petrarca e l’intervista spettacolo a Ciccio Graziani, domenica 30 aprile ci sarà il Mercatino dei Ragazzi al Cas di Tortaia.

Venerdì 12 maggio dalle 9 alle 12,30 spazio invece al progetto Giona alla Borsa Merci. E sempre venerdì 12 maggio alle 20 la cena spettacolo con le Band musicali anni 70 a Subbiano.

L’evento più importante di primavera sarà poi quello di domenica 14 maggio quando in zona Eden ad Arezzo tornerà il grande Mercatino dei Ragazzi del Calcit.

E ancora, da lunedì 15 fino al 28 maggio il Mercatino in concerto ospitato nei saloni del Circolo artistico di Arezzo con una giornata finale al Teatro Petrarca.