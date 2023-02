Cibo, storia e paesaggi: piano per il turismo

di Maria Rosa Di Termine

Promuovere il Valdarno come un territorio unico e attraente per il turismo grazie alle bellezze artistiche, storiche e ambientali diffuse e all’enogastronomia di qualità. E’ la ratio del progetto di "Valorizzazione della destinazione turistica Valdarno Aretino" partito ufficialmente con l’affidamento del servizio di Destination Management Company per gli anni 2023 2024 a Dede – Destination Design, rete di imprese formata da Ideazione, Studiowiki e Itur. La Conferenza dei sindaci dell’Ambito, che comprende gli 8 Comuni della valle con Bucine capofila, ha confermato il partner che lavorerà per rendere ancor più attrattivo il comprensorio. "Il progetto è stato cofinanziato dalla Regione per 180 mila euro, di cui 30 mila stanziati dai municipi – ricorda il sindaco Nicola Benini – e l’obiettivo è mettere in vetrina le peculiarità uniche della nostra realtà. Si parte dall’immagine delle Balze, da sempre elemento distintivo, per un percorso che mira a far conoscere ogni centro della vallata e le offerte diversificate di ospitalità. Durante l’ultima stagione abbiamo registrato un numero notevole di presenze, ma dobbiamo potenziare la visibilità migliorando gli strumenti informativi dell’Ambito e lavorando con gli operatori del settore". Il ventaglio di azioni infatti coinvolgerà comunità locali e imprenditori, che verranno informati e formati sui principali attrattori turistici. Prevista l’organizzazione di due Club di Prodotto, aggregazione tra aziende per creare un’offerta che risponda efficacemente a specifici segmenti di domanda e l’attivazione di uno sportello virtuale di Informazione e Accoglienza Turistica che preveda la presenza di un back office attivo tutto l’anno. Insieme ai contenuti l’attenzione è rivolta anche al miglioramento della governance chiamata a concretizzare e coordinare le iniziative ideate e sviluppate da Dede, favorendo al tempo stesso le relazioni tra i soggetti interessati.

Sarà individuato uno junior destination manager, un consulente esperto del territorio che rappresenterà il collegamento tra chi ha vinto la gara, le amministrazioni comunali e gli operatori del comparto per convogliare le informazioni e le notizie, curando la cabina di regia sul tema. Dovrà avere determinati requisiti e per partecipare alla selezione è possibile inviare curricula e domande di ammissione ai colloqui entro il 15 marzo prossimo all’indirizzo di posta [email protected] Enrico Ferrero, amministratore delegato di Ideazione, capofila di Dede, ha declinato in chiusura le parole d’ordine dell’Ambito: partecipazione e coinvolgimento di tutti gli attori.