Cibo di strada in centro. È una giornata di festa

Gran finale per lo Street Food Festival a Montevarchi, che è tornato in questi giorni ad allietare le vie del centro storico dopo circa quattro mesi di assenza. A partire dalle 12 fino a tarda serata, eccezionalmente per oggi, sarà possibile degustare in piazza Varchi le migliori specialità del cibo di strada, preparate dagli ambulanti all’interno dei food truck provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Oltre alla possibilità di assaggiare pietanze nazionali e internazionali, con opzione senza glutine, il cuore della città sarà animato dalla presenza di birrifici artigianali, giochi per bambini, bancarelle con prodotti di artigianato ed esibizioni di musica live. Per coloro che desiderano assaporare le pietanze in tutta comodità, sono state anche allestite delle aree tavoli in piazza a disposizione degli avventori. Saranno aperti inoltre tutti i musei cittadini. La manifestazione, iniziata giovedì scorso, ha visto alternarsi sul palco della piazza centrale Max Boncompagni con il suo dj set, la folk band The Hani e ieri sera i Duo Degradabili. Sempre ieri, in piazza Vittorio Veneto, sono arrivati i centauri del Tmax Club Italia, che oggi raduneranno tutti gli appassionati del celebre scooter Yamaha per l’iniziativa "Il Valdarno inseguendo la Chimera". Stasera invece, a conclusione dell’iniziativa, sarà la volta dei PunkCake. L’evento è organizzato da Food Festival, in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale "Vie di Montevarchi" e il Comune di Montevarchi e sta diventando ormai una tappa fissa che periodicamente viene riproposta e che registra sempre una buona accoglienza. Si tratta già della terza edizione di Street Food Festival nello stesso anno. Il primo appuntamento si è tenuto a fine marzo in contemporanea con Varchi Comics, la celebre rassegna del fumetto e del fantasy, e ha fatto registrare il tutto esaurito. Il secondo si è invece svolto a fine maggio, in una tre giorni ridotta per l’occasione, visto che a Montevarchi erano attesi anche espositori da alcuni centri dell’Emilia Romagna. Proprio la devastante alluvione che si era abbattuta sull’Italia centro-settentrionale aveva impedito agli operatori del cibo di strada di quelle zone di rispondere alla chiamata degli organizzatori. L’iniziativa, seppur ridimensionata nel numero di banchi e gazebo e con un meteo non certo favorevole nonostante il periodo di primavera inoltrata, aveva attirato molte persone in piazza Varchi per gustare le prelibatezze preparate sul momento dai cuochi itineranti. Montevarchi è pronta quindi a trasformarsi in un grande ristorante all’aria aperta per inaugurare la stagione autunnale, con il bel tempo che ricorda piuttosto l’estate appena trascorsa.