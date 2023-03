Cibo, artigianato, hobby e sport La due giorni d’oro del Palaffari

Appuntamento primaverile della manifestazione Passioni in Fiera. Sabato e domenica nelle aree espositive di Arezzo fiere e congressi i visitatori troveranno idee, proposte, prodotti, attività ed eventi relativi a ben dieci diversi argomenti. Dal food & drink al benessere, dal giardinaggio agli animali, dallo sport all’artigianato.

"Nell’area espositiva, spiega Ferrer Vannetti, presidente dell’ente fieristico aretino, sarà presente un’ampia varietà di prodotti e attrezzature per le dieci aree tematiche. Ogni settore ospita numerosi espositori e aziende sia regionali che nazionali, specialisti del settore con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature che si potranno acquistare direttamente in fiera".

Saranno presenti anche diverse istituzioni e associazioni per presentare i propri progetti per ragazzi e famiglie, in particolare legati alla sicurezza. Tante le occasioni di intrattenimento, gioco, laboratori e curiosità, adatti a tutte le età. La Croce bianca organizzerà prove di dimostrazioni di primi soccorso per bambini e adulti. E ancora, l’associazione nazionale Vigili del Fuoco domenica organizzano "Pompieropoli, un giorno da pompiere".

Sabato mattina e pomeriggio si svolgerà poi l’attività di educazione stradale della Polizia Municipale. Gli appassionati di giardinaggio potranno partecipare ai laboratori di creatività e ingegno, floricoltura, gestione delle orchidee. Nell’area dedicata alla promozione delle discipline sportive, in collaborazione con Uisp, una due giornate per assistere a esibizioni e dimostrazioni pratiche.

Nel padiglione principale ci sarà una vera e propria fattoria in città. Presente poi un’area giochi con gonfiabili con tanti prodotti gastronomici. Il sabato e la domenica pomeriggio musica live. Nell’area birra, sabato saranno presenti tatuatori e modelli delle moto Harley Davidson. Negli stessi giorni al padiglione 6 si terrà la mostra del fumetto e disco.