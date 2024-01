Cibi geneticamente modificati. Un confronto con gli esperti

POPPI

Li conosciamo da anni, li mangiamo spesso senza saperlo, e su di essi ci sono ancora tanta confusione e dubbi anche all’interno della comunità scientifica. Ma cosa sono gli Ogm? Cosa ne sappiamo? E soprattutto: quanto siamo informati a tal proposito, prima di esprimere un giudizio? Se ne discuterà oggi alle ore 17 al circolo Kontagio di Ponte a Poppi, dove si terrà una sessione informativa aperta a tutti, alla quale parteciperanno Daniela Conti, biologa esperta di genetica molecolare e Francesco Panié giornalista ambientale. L’argomento dei cibi geneticamente modificati, è da tempo al centro del dibattito scientifico, sociale ed ambientale. Uno dei temi più rilevanti legati all’introduzione degli Ogm è la loro sicurezza alimentare. Al riguardo, c’è il timore che la modificazione genetica, possa comportare l’introduzione nella catena alimentare di prodotti con potenziali effetti collaterali, il che comporterebbe maggiori rischi rispetto ai cibi tradizionali, non geneticamente modificati. Le informazioni che si susseguono a questo proposito sono, molto spesso, poco pertinenti, contraddittorie, o perfino errate a livello scientifico.

La conseguenza è quella di rendere poco chiaro cosa sia un Ogm, come sia stato prodotto e a che cosa serva, quali siano le sue funzioni specifiche e quanto utili o (inutili) queste possano essere per la popolazione umana. Il tema degli Organismi Geneticamente Modificati, nel settore agroalimentare, fin dall’inizio ha diviso tra favorevoli e contrari, con il dibattito a livello nazionale e internazionale, che è destinato a non placarsi dopo la svolta, secondo cui, la Commissione Europea vorrebbe esentare i nuovi Ogm dall’etichettatura, sottoponendoli ad un percorso autorizzativo più rapido. L’incontro pubblico di Poppi, che vedrà la partecipazione di esperti accreditati, cercherà di fornire un inquadramento generale, una base di conoscenze che permettano ad ognuno di crearsi una propria opinione, libera da ogni condizionamento mediatico, che riesca a superare le numerose notizie infondate, a cui molto frequentemente si è sottoposti. Temi dunque che non sono confinati solo alla scienza o all’agricoltura, ma che riguardano tutti e che per questo necessitano di maggiore chiarezza.

Sara D’Alessandro