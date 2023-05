Ciarpaglini: "Un ponte tra associazioni, scuola e cittadini"

"Saione Mob è una vera e propria mobilitazione di quelli che hanno sede e operano nel quartiere, dalle associazioni ai negozi passando per la scuola, per festeggiare l’impressionante ricchezza e il capitale sociale che possiede quella comunità – ha aggiunto Silvia Ciarpaglini, direttrice artistica dell’evento - La logica infatti è quella di mettere in mostra e in collegamento per un giorno, ma anche per il futuro, il proprio lavoro e la propria creatività tutti insieme.

Chiunque può partecipare e proporre contenuti o iniziative di comunità".

"Da sempre via d’accesso privilegiata al centro storico, Saione è un quartiere molto popoloso e ricco di attività commerciali di ogni settore merceologico - ha sottolineato il responsabile della delegazione aretina di Confcommercio Cristiano Beligni - La rete di esercizi di vicinato è una ricchezza da preservare e bene fanno iniziative di questo genere a rimetterla al centro dell’attenzione".