Ciabattino come l’Ultimo dei Mohicani "Resisto ma il mestiere sta morendo"

Sono rimasti in pochi e lui a Foiano e dintorni è come l’ultimo dei Mohicani. Luigi Bossolini, 77 anni, ciabattino di nome e di fatto: sull’insegna del laboratorio artigiano nel centro storico del paese c’è scritto "Il ciabattino". Una vita in mezzo alle scarpe, "ho imparato il mestiere da ragazzino", racconta. Poi il salto, con un’impresa tutta sua, uno stabilimento di calzature portato avanti per trent’anni. Oggi è in pensione ma non ha perso voglia e passione per un mestiere che, suo malgrado, sta scomparendo. "Ci vuole dedizione per condurlo in maniera corretta", dice con il piglio di chi sa cosa vuol dire riparare ogni tipo di scarpe e farlo a regola d’arte. Ha tirato su la saracinesca "nel 2012 ma oggi i tempi sono cambiati. Si lavora meno, la gente è più orientata ad acquistare scarpe nuove, piuttosto che farle riparare", sospira Bossolini che fa un esempio concreto: "In tutta la giornata ho rifatto solo un paio di tacchi. Vado avanti perchè ho una piccola pensione che mi garantisce autonomia, altrimenti con un guadagno medio di circa venti euro a giornata non si può campare e riuscire a far fronte all’affitto del negozio, il saldo delle bollette. Purtroppo questo lavoro non è più remunerativo come un tempo".

In realtà, Bossolini tiene duro e prova a resistere ai "colpi" degli acquisti online oppure nei grandi centri commerciali (in paese non c’è più neppure un negozio di calzature che non sia un temporary) per una passione che non cede all’incalzare del tempo e pure per il piacere di accontentare i clienti "che mi ringraziano per la qualità del lavoro e quando mi incontrano per strada mi salutano. Per me, ogni volta, è una soddisfazione che mi restituisce la carica giusta per affrontare le difficoltà".

Luigi passa le giornate nel suo negozio-laboratorio e la sua specializzazione spazia "attraverso tutti i materiali, compresi gli ornmai gettonatissimi anfibi, sia in versione invernale che estiva". Un lavoro di precisione che richiede pazienza e molta attenzione: "Non ci si improvvisa calzolai. Bisogna avere la volontà e la capacità di precisione. Purtroppo i giovani si orientano su altre professioni. E’ un peccato perchè le attività manuali sono molto richieste dal mercato. E il paradosso è che c’è lavoro ma non mandopera".

Lucia Bigozzi