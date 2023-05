Cia, sfida regionale ai fornelli tra gli agrichef, aiutati dagli studenti dell'alberghiero

Arezzo, 3 maggio 2023 – Sua maestà la… cipolla. Sarà la “rossa” della Valtiberina la protagonista dell'edizione toscana dell’Agrichef Festival, evento nazionale che da 10 anni vede i cuochi contadini degli agriturismi di Turismo Verde-Cia lavorare fianco a fianco con gli studenti degli istituti alberghieri d'Italia.

Ed è proprio la Valtiberina ad ospitare la prestigiosa gara regionale che, quest’anno, si terrà all’Istituto Alberghiero Fanfani - Camaiti di Caprese Michelangelo.

L’appuntamento è per il 4 maggio a partire dalle 12.30. Ai fornelli gli agri-chef provenienti da varie aree della regione che si cimenteranno in “ricette smarrite”, piatti tipici della cucina tradizionale contadina del territorio che hanno come ingrediente proprio la cipolla rossa della Valtiberina, un prodotto agroalimentare tradizionale caratteristico dell’areale compreso tra Sansepolcro, Anghiari, Badia Tedalda e Caprese Michelangelo, iscritto nel Repertorio regionale quale risorsa genetica a rischio di estinzione.

Gli studenti, autori di una accurata ricerca sull’uso del prodotto nella cucina territoriale, hanno selezionato sei ricette considerate rappresentative dell’impiego della cipolla nella cucina locale: ricette che, pur mantenendo la struttura originale, saranno rivisitate in chiave più moderna dagli agri-chef con il supporto degli alunni. Lo show prosegue dai fornelli alla sala…

Gli Agrichef-Cia insieme agli studenti prepareranno una ricetta, la presenteranno al pubblico illustrandone la preparazione, raccontando la ricetta, le materie prime, il legame con il territorio. Ogni piatto sarà abbinato al vino giusto. Una giuria, composta da esperti del settore, giornalisti, insegnanti, food blogger, selezionerà il piatto migliore, tenendo conto di tutti gli aspetti: presentazione del piatto, esame olfattivo e gustativo, tradizionalità e narrazione della ricetta, racconto dell’agriturismo. Il piatto selezionato sarà riproposto nel Festival Nazionale degli Agrichef che si terrà ad Amatrice (Ri).