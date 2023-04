"Ci saranno spazi di confronto con i laici"

1 "Non solo parole"

"La chiesa non può solo parlare, guidare, consigliare: deve saper ascoltare". E’ uno dei punti fermi di Migliavacca e comincia a mettere a fuoco le prossime mosse. "Il Sinodo ha fatto il suo percorso, il mio impegno è quello di renderlo operativo. La mia prima spinta sarà quella di realizzare momenti di confronto per tutti: dove ci sia spazio per ascoltarsi e affrontare i nodi. Tutti aperti al laicato, secondo la linea scelta dal Sinodo condotto molto bene prima del mio arrivo". Ai confronti seguiranno poi spazi di approfondimento della Parola, secondo la linea che teneva Carlo Maria Martini nel Duomo di Milano.