"Ci dividiamo i compiti, è un gioco di squadra"

Cooperare, significa mettere insieme tasselli diversi, tutti importanti per una finalità comune. Lo confermano 4o membri della Communiteen We Do, in testa la presidente Elisabetta.

Di cosa si occupa nell’incarico?

"Istituisco le assemblee, coordino i vari ruoli e rappresento la cooperativa in pubblico. Per il futuro? Credo che impareremo ancora molto dal progetto e collaborando di più tra noi cresceremo anche come classe". In occasione del mercatino di dicembre è piaciuta molto l’idea dei robottini realizzati da uno dei soci, Filippo.

Quali materiali e quanto tempo è servito?

"Mi sono ispirato a un artista che lo fa di mestiere. Ho usato un piccolo cubo di legno, l’ho pitturato e come decorazioni ho messo bulloni, viti e occhi di plastica per la faccia. Non è difficile. Ci vuole solo un po’ di pazienza, per uno di questi oggetti mi sono bastati da 30 a 45 minuti". Una vera cooperativa deve avere un tesoriere e qui la 2C è ben rappresentata. Lo conferma Thomas che si occupa della raccolta fondi.

Chi ha formato la classe?

"Il merito è della nostra tutor Ilaria Campani, ci ha fatto capire come deve essere gestita una cooperativa reale".

Ogni alunno ha un compito?

"Sì, compreso il segretario – conclude Leonardo – che non si limita a prendere appunti nelle assemblee ma scrive il verbale e controlla la regolarità".