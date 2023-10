Chiusura di via dei Carabinieri in corrispondenza del sottopasso

Arezzo, 21 ottobre 2023 – In concomitanza con lo smontaggio della torre-faro posta in adiacenza a via dei Carabinieri, per ragioni di sicurezza oggi (sabato 21 ottobre) dalle 14,45 alle 15,15 scatta l’interdizione al traffico lungo il tratto della strada in prossimità del passaggio posto sotto al cavalcavia della tangenziale urbana.

I movieri dell’impresa posizioneranno new-jersey o transenne e saranno assistiti nella deviazione del traffico da pattuglie della polizia municipale.

È stata concordata con Autolinee Toscane una soluzione per non interferire con le linee i cui percorsi sono stati deviati su questo tratto in conseguenza dei lavori di via Fiorentina.