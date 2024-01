Chiusi i lavori alla scuola. Lunedì si torna in classe

BIBBIENA

Finiti i lavori di restauro del tetto della scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione e lunedì i bambini potranno tornare anche negli spazi che erano stati chiusi. "A solo un anno dall’inaugurazione la scuola aveva avuto grossi problemi di infiltrazioni – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali – a causa di un problema strutturale all’immobile. Il Comune aveva prontamente contestato alla ditta costruttrice i lavori effettuati e il contenzioso si è poi chiuso con un accordo bonario e quindi con un riconoscimento alla nostra amministrazione di parte del danno. L’intervento su questo lavoro di recupero, tra finanziamenti e casse comunali ammonta a circa 172 mila euro, ottenuti anche grazie a fondi Pnrr". E così è stato possibile porre rimedio alle infiltrazioni di acqua. "In sostanza abbiamo realizzato una nuovissima copertura in lamiera – spiega Caporali – per evitare nuove infiltrazioni. Un modo che ci ha permesso di non ritoccare il tetto e quindi di procedere non solo in maniera più veloce, ma soprattutto senza toccare nuovamente la struttura. E’ stata così messa la parola fine a una vicenda purtroppo lunga, ma che si è risolta in maniera positiva".

La scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione è un luogo di particolare importanza poiché è a servizio di una delle comunità più popolose di tutto il territorio comunale. Accanto alla ristrutturazione completa della copertura, anche le classi sono dotate anche di arredi di ultima generazione che sono stati acquistati dalla scuola e grazie all’impegno di dirigente e uffici grazie alla partecipazione a un bando Pon. "La riqualificazione della scuola dell’infanzia – continua Caporali – rappresenta per la nostra amministrazione un momento di grande importanza per un contesto, Bibbiena Stazione appunto che, in questi ultimi anni, è stato completamente migliorato dal punto di vista estetico, di fruizione e di servizi: il parco del centro sociale, la zona del Tannino, la street art. Interventi che hanno seguito una progettazione più ampia finalizzata a migliorare, insieme all’immagine, la vivibilità di un luogo a alta densità abitativa. Bibbiena Stazione è diventata quella che noi speravamo all’inizio del nostro percorso: un vero paese con i suoi luoghi di socialità, i servizi per l’infanzia, l’arte fruibile da tutti. Vicino alla materna adesso pienamente fruibile, nascerà a breve anche il nuovo asilo nido".

Sonia Fardelli