Chiusi e Badia Tedalda comuni abbandonati

In Toscana, dal 2021 al 2022, si sono persi 57 sportelli bancari (-3,5%). La maggior parte di questi sono su Firenze (14), ma è Arezzo la provincia con la variazione negativa più alta (-5,88%, pari a 9 sportelli). Una emorragia che continua: nei sette anni precedenti, dal 2015 al 2022, la Toscana ha perso 697 sportelli (-30%). Lo dicono gli ultimi dati di Banca d’Italia sul settore, confermando un pericoloso trend in corso da tempo sulla desertificazione bancaria. Aumentano anche i comuni non “bancati” (cioè senza filiali né bancomat): si passa da 9 a 11, entrano nel gruppo altri due comuni aretini Chiusi della Verna e Badia Tedalda.