Chiuse quasi 500 attività nel 2022 Tra le cause Covid e caro bollette La ripresa punta su cibo e territorio

di Luca Amodio

Il 2022 si porta via con sé quasi 500 imprese in Valdichiana. E’ il quadro delineato dall’ufficio statistica della regione Toscana che ha elaborato i dati di infocamere per l’anno passato riguardo il movimento anagrafico delle imprese. Le nuove, quelle si sono registrate nel 2022 in Valdichiana, sono 358 contro le 483 che hanno chiuso i battenti: con un saldo in rosso in ognuno dei 7 comuni della vallata.

Ma quanto emerge nella vallata è in media, il fenomeno che si osserva in quasi tutta la Toscana e anche in provincia di Arezzo dove nel corso dell’anno sono cessate quasi 2300 imprese a fronte di "solo" 1740 nuove. E’ però importante sottolineare che con il termine "imprese" si intende nel report una categoria "pigliatutto", che racchiude tutte "le attività economiche finalizzate alla produzione o allo scambio di beni e servizi", dunque dalle attività di alloggio e ristorazione a quelle finanziarie fino a quelle manifatturiere a quelle agricole, ecc… E’ anche per questo motivo che i dati vanno maneggiati con cautela, visto che dietro ogni cifra si possono avere, nei fatti, situazioni molto diverse tra loro.

Quel che è certo è che non è stata un’annata facile per l’economia, anche per quella del territorio: a pesare una pluralità di fattori, della guerra in Ucraina, e quindi tutte le sue conseguenze dal caro energie alle materie prime; fino agli strascichi della pandemia che, specie nei primi mesi dell’anno, si è fatta sentire. "Oltretutto il discorso covid va inserito in un contesto in cui certe attività tradizionali, specie nei centri storici, stavano vivendo un periodo di vulnerabilità, soprattutto legato alla concorrenza dell e commerce e di tutto il mondo degli acquisti su internet", commenta Carlo Umberto Salvicchi, referente di zona per confcommercio. "E poi la pandemia ha creato due dinamiche: la prima ha causato la chiusura di alcune attività subito; la seconda in un momento successivo, non istantaneo. E qui si inserisce anche il caro bollette e gli effetti della situazione internazionale che ha dato il colpo di grazia a molte aziende, specie quelle energivore", prosegue.

La luce infondo al tunnel? Il turismo, tutto l’indotto, che nel 2022 è tornato quasi ai livelli pre covid con due comuni della Valdichiana, Cortona e Castiglion, che sono i più visitati nella provincia. "Così il turismo si candida nel 2023 ad essere il motore dell’economia della vallata. Su questo fronte, food e turismo, vediamo movimenti interessanti e le avvisaglie sono positive per l’anno appena iniziato", conclude Salvicchi.