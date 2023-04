Chiusa ancora la Rsa Pratomagno Problemi gestionali, ospiti trasferiti

di Maria Rosa Di Termine

Chiusa di nuovo la Rsa Pratomagno a Loro Ciuffenna. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Moreno Botti che ha disposto l’avvio dell’iter per revocare l’autorizzazione al funzionamento della casa di riposo la cui gestione da qualche tempo è affidata ad un religioso straniero. Alla base del provvedimento bis, perché già nel luglio scorso il titolare del municipio aveva adottato un atto analogo, ci sarebbe la segnalazione dell’Azienda Sanitaria Locale di carenze gestionali. "Tengo a sottolineare – ha spiegato Botti – che gli ospiti sono sempre stati accuditi con attenzione, ma è stato inevitabile sottoscrivere l’ordinanza, così com’era accaduto in estate, dopo tre sopralluoghi ed altrettanti verbali stilati dalla commissione multidisciplinare della Asl Toscana sud est. Gli accertamenti, che risalgono alla metà e alla fine di marzo, impartivano una serie di prescrizioni di carattere gestionale e organizzativo.

All’ultima verifica di inizio aprile tuttavia non si era ottemperato agli adempimenti richiesti e per questo è scattato il parere negativo dei tecnici al mantenimento in funzione della Rsa per un problema legato esclusivamente all’organizzazione del lavoro, ma che potrebbe avere ricadute sugli ospiti". Al momento del fermo delle attività il complesso di via Vittorio Veneto ospitava 7 nonni sui 14 posti disponibili. "Ci siamo subito attivati per trovare una sistemazione alternativa e adeguata agli anziani, ovviamente i primi da tutelare, e tutti sono stati ricollocati nel giro di una sola giornata in altre strutture". Le vicissitudini della Pratomagno, un punto di riferimento per la comunità valdarnese ormai da decenni, erano iniziate come detto l’anno passato quando le ispezioni della Usl avevano messo in evidenza alcune criticità e il nuovo gestore era stato sollecitato a mettersi in regola in particolare sotto il profilo della dotazione di addetti. "E’ stata riaperta a gennaio dopo le opportune verifiche che hanno appurato la presenza di un direttore della struttura e turni debitamente coperti.

Col passare dei mesi, però, il quadro della situazione si è modificato - riprende il sindaco - e lo hanno attestato i controlli cadenzati delle autorità sanitarie facendo emergere la carenza dei requisiti minimi di legge, con conseguente necessità di avviare il procedimento di revoca dell’autorizzazione". Problematiche che hanno indotto il primo cittadino a riformulare l’atto che intima lo stop. L’auspicio di Moreno Botti è che l’esperienza possa ripartire prima possibile, in quanto, conclude, "la casa di riposo, collocata in un luogo limitrofo al centro urbano, rappresenta una risorsa alle esigenze delle fasce più fragili".