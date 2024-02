Chitarra e piano, "Musica al centro" con Boncompagni e Pambianco

Riprende la stagione concertistica del Centro Studi Musicali della Valtiberina "Musica al centro" con un interessante concerto nell’ambito della programmazione In Progress, che vede in questo caso due giovanissimi protagonisti presenti a Sansepolcro.

Il chitarrista Giacomo Boncompagni, di soli 10 anni, giovanissimo e talentuoso allievo del Centro studi Musicali della Valtiberina, ha iniziato lo studio della chitarra da circa tre anni sotto la guida del Maestro Luca D’Amore.

Boncompagni si è spesso esibito in occasione di saggi ed eventi sia interni che esterni organizzati dalla scuola ed è al debutto nel suo primo concerto pubblico.

E a seguire il pianista aretino Francesco Pambianco, classe 2005, allievo della pianista Mariangela Vacatello presso il Conservatorio di Perugia, che vanta già varie affermazioni in concorsi nazionali e internazionali, numerose esibizioni in concerti pubblici sia solistici che con orchestra e la frequenza di masterclass e corsi con docenti di celebrata notorietà come Marcella Crudeli e Gianluca Luisi.

I programmi proposti sono di grande varietà e interesse ed è anche previsto, come avverrà per tutti i concerti in programma nel ciclo Musica al Centro, un piccolo omaggio a Giacomo Puccini di cui ricorre quest’anno il centenario della morte, con l’esecuzione da parte del pianista di un breve "Foglio d’album" che il celebre operista a dedicato al pianoforte.

Il concerto si terrà sabato 10 febbraio alle ore 17,30 presso la Saletta concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina, al primo piano del palazzo ex Scuola media Luca Pacioli sito in Pazza Dotti numero 1, attuale sede della scuola di musica.