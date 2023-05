Chiostro di San Lorenzo all’antico splendore Via al restauro

Il Chiostro di San Lorenzo torna a vivere grazie ad un restauro da 600 mila euro promosso dall’amministrazione di Bibbiena. Entro il mese di giugno l’inaugurazione ufficiale. Finalmente uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico, sarà nuovamente fruibile e potrà essere utilizzato dalle associazioni cittadine per eventi culturali di spessore. Il recupero di questo spazio è stato fatto a cavallo tra il 2021 e il 2022 grazie ad un investimento complessivo di 600 mila euro. I lavori di restauro hanno poi permesso di recuperare il chiostro con colonnato tetto e facciata. 450 mila euro provengono da casse comunali, per il resto invece si è trattato di un finanziamento su progetti specifici di Cassa di Risparmio e Gal Appennino aretino. "Dopo 20 anni di chiusura abbiamo restituito lo spazio del chiostro che insiste su un complesso architettonico molto più ampio e importante che è quello del convento – spiega il sindaco Filippo Vagnoli- il restauro di tutto l’immobile avrà bisogno di alcuni milioni di euro. Siamo pertanto partiti con una progettazione per il restauro complessivo attraverso la quale andremo ad intercettare finanziamenti utili a questo lavoro così importante e impegnativo".