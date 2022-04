Chiosco 34, "Abbiamo aperto senza polemiche"

Ha aperto sabato "Chiosco 34", il nuovo locale del barman aretino Marco Grotti che prima ancora di partire aveva scatenato le proteste dei residenti di via Signorelli. Quelli che, capitanati dall’ex presidente della Asl Beppe Ricci, chiedevano la chiusura del locale entro le 21. "Abbiamo aperto ma senza una vera inaugurazione, per una festa ci sarà tempo forse più avanti – dice Marco Grotti titolare del locale aperto nell’ex chiosco dei fiori – quando i nostri vicini si saranno accorti che siamo delle persone tranquille. Nessuno dei residenti è venuto a protestare, anzi molti clienti hanno manifestato solidarietà. Il chiosco è un fondo commerciale del Comune, che era lasciato a se stesso da troppo tempo. L’apertura di un locale non può che valorizzare la zona". L’inizio dell’attività del Chiosco 34 in via Singorelli aveva nelle scorse settimane aperto un dibattito, prima i residenti contrari poi l’intervento del direttore regionale di Confcommercio Franco Marinoni, che chiedeva libertà di impresa nel rispetto delle regole. Poi il contrattacco dell’ex vicesindaco Paolo Nicchi, la richiesta al Comune di scegliere le destinazioni d’uso. E in mezzo incroci di interventi, con Grotti ad assicurare che non ci sarebbero stati rumori. "Abbiamo rinunciato all’inaugurazione che sarebbe stata una sorta di battesimo e incontro con la città per non esasperare i toni – continua Grotti – con un’insegna accesa la zona si riqualifica e aumentando la gente sale l’attenzione delle forze dell’ordine e la sicurezza".

A.B.