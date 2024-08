Chiosa e Del Fabro due punti fermi

Con la squalifica di Lazzarini e quella di Gigli per Troise le alternative in difesa sono decisamente contate. Il tecnico, alla prima partita ufficiale, dovrà fare di necessità virtù in difesa non avendo alternative nella zona centrale della retroguardia. Ecco allora che Chiosa e Del Fabro saranno due punti fermi con Montini a destra e Coccia a sinistra, mentre Bigi sarà la prima alternativa per le corsie laterali aspettando un altro terzino dopo la partenza di Maloku. Ballottaggi aperti per la mediana dove Renzi e Mawuli stando a quanto visto nelle amichevoli si candidano dall’inizio, mentre davanti toccherà certamente a Guccione, Pattarello e Gucci. Stamani la rifinitura, quindi la conferenza stampa di Troise.