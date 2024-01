Chimet festeggia le nozze d’oro

Cinquant’anni di attività per la Chimet. L’azienda chimico-metallurgica, fondata nel 1974 da Sergio Squarcialupi, in queste prime settimana del 2024 ha raggiunto uno storico anniversario che va a collocarsi in un momento di

particolari soddisfazioni e dinamismo in termini di risultati economici, sviluppo e diversificazione. La Chimet ha infatti chiuso il 2023 con un consistente miglioramento patrimoniale e con il conseguimento di significativi traguardi nelle soluzioni

interne di economia circolare, consolidandosi ulteriormente come un punto di riferimento mondiale per recupero e

affinazione dei metalli preziosi.

La storia dell’azienda ha preso il via negli anni ‘60 quando il dottor Squarcialupi fondò una divisione interna alla Unoaerre

per la gestione dell’affinazione e dei recuperi dei metalli provenienti dalla lavorazione orafa. Il rapido sviluppo di questo reparto motivò la costituzione nel 1974 di una realtà autonoma, la Chimet Spa, che nel corso dei decenni ha ampliato costantemente la gamma di servizi e prodotti con una diversificazione che spazia dal trattamento di tutti gli scarti industriali.