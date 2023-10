Chimera, senti Vedovini: "Tornare da giostratore?. Solo se c’è un’emergenza. Ma per ora non ci penso"

Porta del Foro ed Enrico Vedovini si sono detti sì, come anticipato ieri da La Nazione. Dopo 25 anni passati in Sant’Andrea, 40 giostre corse e 12 lance d’oro conquistate, l’ex re della lizza a deciso di mettere la sua esperienza e la sua professionalità al servizio di Porta del Foro per far crescere i giostratori e rendere più funzionale la nuova scuderia che a breve sarà completata.

Vedovini, dopo tanti anni in biancoverde, che effetto le fa passare a Porta del Foro?

"Ho fatto questa scelta con molta serenità: nel 2021 ho deciso di troncare la mia carriera da giostratore. Mi sono preso due anni di pausa che mi sono serviti anche un po’ per disintossicarmi da un impegno così importante. Ora ho accettato di fare l’allenatore a Porta del Foro. È vero che i miei figli sono quartieristi di Porta Sant’Andrea, ma io mi sono sempre sentito un giostratore e non un quartierista".

Questo forse le ha consentito di durare sulla lizza per tanti anni e adesso anche di fare questa scelta con serenità.

"Porta del Foro è un quartiere che mi ha sempre apprezzato e con il quale non c’è mai stato alcun attrito. Ho molta stima del rettore Roberto Felici e quando mi ha chiamato non ci ho pensato un attimo".

Il nuovo ruolo a Porta del Foro è da allenatore, ma non tornerebbe a giostrare nemmeno in caso di emergenza?

"Due anni di stop nella sfida al Buratto a 47 anni non sono davvero pochi. Penso che in questo momento posso dare il meglio di me come allenatore e uomo a terra. Spero che non ci sia mai l’emergenza di dover risalire in sella. Nel caso, sono pronto, anche se ci sono sempre anche i cavalieri di riserva".

Riguardo ai giostratori ci saranno novità?

"Questa è una questione che affronteremo strada facendo e insieme alla dirigenza. Conosco bene tutti i giostratori di Porta del Foro, ma non ci ho mai lavorato insieme come allenatore. Prima di fare qualsiasi considerazione, voglio passare un po’ di tempo con loro".

È pronto alla sfida tra allenatori con Martino Gianni e Maurizio Sepiacci?

"Io la sfida ce l’ho solo con me stesso. Qui a Porta del Foro c’è un ambiente da risollevare e ci sono cose da insegnare, che magari altri quartieri hanno già imparato. La mia sfida è questa: rendere di nuovo competitivo Porta del Foro. Penso che in questo momento abbiano bisogno della mia esperienza come giostratore, ma anche come uomo di cavalli e di Saracino per rendere più funzionali le nuove scuderie di Petrognano".