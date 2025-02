"Chimera com’era" curiosità e novità sul bronzo etrusco

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso la Sala Riunioni del Palazzo di via Pellicceria ad Arezzo, si terrà la presentazione del progetto "Chimera com’era". L’incontro "Chimera com’era" offre curiosità e novità sul bronzo etrusco e sarà dedicato alla Chimera tra curiosità, arte e storia, per un evento organizzato dal Centro Sudi Arte&Co.Scienza con il patrocinio del Comune di Arezzo. Durante l’incontro del pomeriggio verrà presentato un focus sul lavoro effettuato dal comitato scientifico per la mostra "Vasari. Il teatro delle Virtù" che fino al 2 marzo prossimo ospita il capolavoro. Le novità e le curiosità emerse dagli ultimi studi scientifici saranno oggetto dell’incontro al quale parteciperanno il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti e il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Marco Casucci. Presenti anche il direttore della Fondazione Arezzo Comunità Alfredo Provenza, la coordinatrice scientifica della mostra "Vasari Il teatro delle virtù" Alessandra Baroni, e il responsabile del Mu.Vi. il Museo del sistema cultura della Regione Toscana Massimo Gallorini.