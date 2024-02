Chimera, c’è il sì da Roma. Semaforo verde dal governo al ritorno per l’evento Vasari

Adesso è ufficiale: la Chimera torna ad Arezzo. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri grazie al parare positivo da parte del Ministero, come spiega il sindaco Alessandro Ghinelli. Il bronzo etrusco, tornato alla luce il 15 novembre del 1553 proprio nei pressi di Porta San Lorentino dove oggi, sopra ad un piedistallo, si trova una delle riproduzioni presenti in città, tornerà ad Arezzo in occasione di una esposizione, durante la mostra dedicata a Giorgio Vasari, per la quale è già stata individuata la location ideale.

"Arezzo si appresta a vivere uno straordinario anno di eventi - spiega il sindaco Ghinelli - Il Ministero ha accolto e dato parere positivo alla richiesta di prestito, avanzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo, della Chimera, simbolo fortemente rappresentativo e identitario della città e testimone preziosissimo delle antiche doti artigianali nel modellare il metallo che ancora oggi distinguono il nostro operare".

L’opera etrusca, datata V secolo avanti Cristo, tornerà in città in occasione della mostra che verrà allestita nella Galleria d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari.

"Proprio il Vasari, contemporaneo alla sua sensazionale scoperta avvenuta nel 1553, riservó molta attenzione, insieme ad altri artisti e studiosi dell’epoca, a questa opera eccezionale - prosegue Ghinelli - Siamo davvero soddisfatti per l’esito positivo di una richiesta che dopo tanto tempo riporta, anche se temporaneamente, la Chimera a casa. Ringrazio il direttore dei Musei della Toscana, Stefano Casciu (nella foto), per la disponibilità dimostrata e il presidente Giani che ci ha supportato in questa richiesta". Il direttore Casciu infatti nelle scorse settimane, pur ribadendo come sede quella di Firenze per la custodia dell’opera, aveva aperto al prestito soprattutto in occasione dell’anno vasariano.

Un assist è poi arrivato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che aveva preso l’impegno di parlare con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per il ritorno della Chimera nella città dell’oro. "Sarebbe un bel regalo per la città" aveva commentato a margine di un incontro con la stampa Giani. Ieri pomeriggio l’annuncio da parte del sindaco Ghinelli della decisione presa dal Ministero che vedrà tornare quindi la Chimera nella città dove venne creata e fu custodita, poi interrata, fino a quegli scavi per la costruzione di fortificazioni medicee che la riportarono casualmente alla luce.

M.M.