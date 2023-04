Chilometri a piedi prima di morire Bindi, la fine provocata dal freddo?

di Marco Corsi

Una storia finita nel peggiore dei modi, con un cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato in un anfratto nei boschi tra Figline Valdarno e la frazione del Brollo e la successiva identificazione. Come si temeva è Claudio Bindi, il 62enne scomparso il 4 marzo scorso da Pian di Scò l’uomo trovato morto mercoledì pomeriggio nei boschi al confine tra il Valdarno e il Chianti e la domanda che si pongono tutti quelli che lo conoscevano è cosa ci facesse in quella zona e cosa abbia fatto in quei giorni di marzo nei quali ha fatto perdere le proprie tracce. Riguardo alle cause della morte, si affaccia anche un’altra ipotesi, quella del malore e non può essere esclusa a priori, perché quando Bindi si è allontanato da casa le temperature erano decisamente rigide e se l’uomo ha trascorso all’aperto intere notti il fisico, sicuramente, ne può avere risentito.

Ma, ripetiamo, sono tutte ipotesi. Non sono invece ipotesi le tappe di questa drammatica vicenda e soprattutto alcuni luoghi nei quali è stato visto, il giorno stesso della scomparsa. Innanzitutto gli orari. Sono le 14:30 del 4 marzo quando il 62enne, che abita nella frazione di Pulicciano, viene accompagnato da un parente a Pian di Scò. Sarebbe dovuto andare a farsi i capelli. Ma non si presenterà mai dal parrucchiere.

A quel punto l’uomo viene visto, attorno alle 15:30, nella zona della Castagneta, un’area che da Pian di Scò conduce a Vaggio. Ma non è l’ultimo avvistamento. Bindi, infatti, viene immortalato per l’ultima volta dalle telecamere di sorveglianza sul ponte dell’Arno, a Figline. Siamo in zona Matassino. Ha già percorso circa 6 km. Da allora nessuno saprà più niente di lui. Per raggiungere la zona in cui è stato ritrovato è probabile che abbia percorso la variantina di Figline, abbia raggiunto la zona Coop e, dopo aver attraversato la rotonda sulla Regionale 69, si sia incamminato verso la strada che porta al Brollo e al Poggio alla Croce.

Dalla rotatoria avrebbe percorso poche centinaia di metri prima di svoltare a sinistra, in una stradina che conduce poi all’area boschiva dove è stato ritrovato. Insomma, un tragitto complessivo di circa 10 km. Cosa ci faceva in quella zona? Una domanda che, forse, non troverà mai una risposta, anche se le indagini sono portate avanti dalla compagnia Carabinieri di Figline Incisa.

C’è poi un altro aspetto. Risulta che quando è uscito di casa, avesse i documenti e le carte di credito. Che non sono stati trovati accanto al suo corpo, al punto che è stato necessario chiamare i familiari per riconoscerne i vestiti, dato che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Quel che è certo è che una famiglia è distrutta da dolore e una comunità sconvolta. Centinaia, sui social, i messaggi di affetto alla famiglia Bindi, terribilmente scossa da quanto accaduto. Anche l’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò ha voluto manifestare la sua vicinanza. "Esprimiamo il nostro cordoglio per la tragica scomparsa di Claudio e la vicinanza alla famiglia, che è stata sottoposta a grande sofferenza in queste settimane di ricerca".