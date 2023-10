Chiesa stracolma a San Giovanni per i funerali di Fabio Cappelli

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Chiesa stracolma, al punto che molti sono dovuti rimanere al di fuori per i funerali di Fabio Cappelli, il 52enne morto lunedì scorso a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre stava lavorando nella vetreria di Terranuova di cui era socio. Le esequie si sono tenute al Bani. Presente lo staff dirigenziale della Sangiovannese, con Morandini, Merli, Minghi, Serafini e Caleri. Insieme a loro il mister Gabriele Bencivenni, capitan Rossetti, una delegazione del settore giovanile e i ragazzi della Gradinata Sestini. Sulla bara coperta di fiori la maglia azzurra di quando era in forza alla Sangio, il numero cinque con su scritto “Cappelli”.

Non sono mancati dirigenti di varie società, ex giocatori che hanno giocato con lui e amici di una vita. Da Andrea Fantini, che ha trascorso con lui ben 10 anni della vita calcistica, ad Alessio Di Mella, Alfredo Aglietti oltre a Massimiliano Menchetti, il fantasista del Montevarchi che nel 1995 con lui conquistò la promozione in C1 con Piero Braglia in panchina. In chiesa ha parlato la figlia Sharon, con un discorso toccante che ha fatto emozionare tutti. Ha definito suo padre un "eroe senza paura". Anche Manolo Ermini ha preso il microfono non solo per ricordare i tempi passati, ma anche quelli presenti, con le gite in moto e una grande amicizia. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio del 23 ottobre scorso. Nonostante l’intervento dei sanitari, per l'ex calciatore, non c'è stato scampo