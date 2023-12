Chiesa lesionata, così i lavori. Pressing sulla pala vasariana

"Aretini adottate la chiesa della Santissima Trinità". L’appello arriva dal governatore della Misericordia Pier Luigi Rossi in occasione del bilancio. Un bilancio con numeri importanti, che fa guardare al futuro con ottimismo. Tra i progetti del 2024 c’è il restauro della chiesa della Santissima Trinità, conosciuta come chiesa della Misericordia, in quanto attigua alla sede della Confraternita in via Garibaldi. "La chiesa del 1300 ha bisogno di un restyling, chiediamo quindi agli aretini, che da sempre si riconoscono nei valori della Misericordia e ce lo dimostrano ogni giorno anche attraverso importanti contributi, un ulteriore aiuto" prosegue Pier Luigi Rossi. "La chiesa è stata danneggiata durante i lavori di costruzione di un parcheggio sotterraneo che si trova proprio qui di fronte. Ha bisogno di un restauro e stiamo lavorando a un progetto. Uniamo le forze per renderla più luminosa e più accogliente, e riportarla in pieno nella vita degli aretini e della città".

Alle porte con il 450° anniversario dalla scomparsa di Vasari, il governatore ha in progetto di esporre nella chiesa l’intero stendardo rappresentante la SS. Trinità, ultima opera di Vasari, da tempo immemorabile custodita nella chiesa, rimossa temporaneamente per le operazioni di restauro. L’opera è il recto di uno stendardo, l’idea di Rossi sarebbe quella di esporlo con il verso che si trova nelle stanze del Museo d’arte medievale e moderna. Ma per guardare al futuro, è necessario anche fermarsi ad analizzare il passato. Numeri che danno il senso dell’intenso lavoro svolto nel 2023, giorno dopo giorno. Più di 19 mila interventi, 360 mila i chilometri percorsi. "Un impegno che è sotto gli occhi di tutti. Una storia lunga sette secoli quella della Misericordia che parla di sconfinata carità" sono le parole di Domenico Giani, ex responsabile della sicurezza vaticana, e ora presidente nazionale della Misericordia alla presentazione del bilancio.

Sono i numeri, e parlano di un bilancio positivo, ma soprattutto le persone a fare della Misericordia una realtà in cui gli aretini si riconoscono. Sono infatti più di 4mila i soci, 22 i dipendenti e 100 i volontari attivi che ogni giorno mettono a disposizione quanto di più prezioso c’è, il proprio tempo. Le casacche gialle e azzurre le troviamo ovunque, nei reparti del San Donato "nascoste" sotto il camice dei clown dottori, in servizio al Saracino, al Mestolo, alla Città del Natale, per Capodanno. Li troviamo nelle scuole per sensibilizzare i giovani delle superiori, e tra gli scout. Mettono a disposizione la loro professionalità e il loro cuore non solo sul nostro territorio, a maggio e a novembre l’attività di protezione civile si è spostata nelle zone alluvionate in Emilia Romagna e Prato. L’anno che si sta per chiudere si caratterizza anche per il volontariato di relazione, sono 63 le famiglie assistite, di cui 12 mensilmente, che nel 2024 diventeranno 15. E ancora: la Misericordia aiuta 5 Onlus donando alimenti, e sempre a proposito di alimenti sono stati distribuiti 241 pacchi alle famiglie indigenti.Un bilancio che ha tra le voci numerose uscite, che trovano pareggio grazie anche alle molte donazioni. L’ultima quella di una famiglia, ben 80mila euro per l’acquisto di un’ambulanza.

Gaia Papi