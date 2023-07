“Chiassai taglia i nastri, ma non l'erba”. L'attacco del Pd di Montevarchi

Arezzo, 03 luglio 2023 – “Siamo a luglio e ancora non sono state espletate le procedure di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico”. L’accusa è del Partito Democratico di Montevarchi. La segretaria Sara Brogi e i consiglieri comunali Elisa Bertini, Samuele Cuzzoni, Letizia Baldetti e Luciano Rossetti hanno attaccato la giunta Chiassai, definendola “incapace di programmare”. “Un aspetto evidenziato dall’assenza da anni del piano regolatore”, ha aggiunto il Partito Democratico, per il quale affrontare la stagione estiva in queste condizioni di disagio e degrado incide pesantemente sul benessere e sulla salute dei cittadini, sul decoro, sulla prevenzione ambientale e anche sulle attività commerciali e turistico ricettive.

“Vediamo questa amministrazione tagliare nastri di continuo, ma intanto si trascura decoro e pulizia della nostra città, creando disagi a cittadine e cittadini, come dimostrano le segnalazioni che ci hanno portato a fare un’interrogazione sul tema in consiglio comunale. Montevarchi merita di meglio -ha detto il Pd – Le condizioni di insufficiente gestione del verde sono purtroppo, ormai evidenti a tutti: erba alta, giardini sporchi, marciapiedi impraticabli, presenza di zanzare, topi tanto che le segnalazioni agli uffici del comune, alle segreteria del Partito democratico, ai consiglieri comunali, sui social, fra le persone sono pressoché’ quotidiane ed evidenziano quanto ormai la situazione di degrado e mancanza di cura sia diventata inacettabile”.

Il Pd si è chiesto come sia possibile che ancora oggi la giunta Chiassai, ormai entrata nella metà del secondo mandato amministrativo, non sia riuscita ad organizzare un servizio efficiente di programmazione e manutenzione del verde pubblico e ha chiesto se la procedura di gara di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico è stata completata. Il Pd ha poi chiesto se la gara in scadenza al 21 giugno scorso è stata prorogata, e se si con quali motivazioni e a quali condizioni. “È inaccettabile che a fine giugno ci si ancora erba alta e mancanza di manutenzione ordinaria nei giardini pubblici se questo fosse dovuto al non non aver programmato per tempo il servizio di manutenzione del verde, i tempi della gara e dell’ affidamento, sarebbe ancor più inaccettabile”, ha concluso il partito di opposizione.