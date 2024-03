Chianina e Syrah tra convegni e cena di gala

Nemmeno Giove Pluvio ferma la maratona enogastronomica di Chianina &Syrah. Le sale e il chiostro del centro convegni Sant’Agostino sono da ieri teatro indiscusso della manifestazione con un flusso costante di appassionati pronti a degustare i vini delle 40 cantine presenti, partecipare a masterclass, assaporare dell’ottima chianina certificata e assistere a talk e incontri. Ed è proprio il mondo del vino ad aver aperto la settimana edizione del festival del buon vivere a Cortona con il simposio internazionale "Cortona Città d’arte e di Syrah" in cui è stato affrontato il tema "Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah" con gli interventi di Rita Perria del C.r.e.a, Arezzo, Chiara Vita dell’Università di Firenze, Annita Toffanin dell’Università di Pisa, Daniele Antichi dell’Università di Pisa, Giorgia Liberati, ingegnere ambientale, specializzata in tecniche e biotecnologie ambientali e l’enologo di grande esperienza Luca D’Attoma. "Ogni anno riusciamo ad elevare il grado di interesse su questi momenti di confronto – sottolinea Stefano Amerighi presidente del Consorzio Cortona Vini che già da qualche anno è a fianco di Vittorio Camorri di Terretrusche nell’organizzazione della manifestazione e che gode anche il supporto dell’amministrazione comunale, di Banca Popolare di Cortona e di altri numerosi sponsor. "Anche l’affluenza di questa prima giornata è eccellente e non può che renderci orgogliosi, grazie anche alla presenza di tantissimi produttori italiani e francesi che hanno portato a Cortona le loro migliori etichette di Syrah". Dalla platea di Chianina &Syrah Amerighi traccia anche un bilancio dello stato di salute della Doc cortonese. "Veniamo da una vendemmia difficilissima, con un 30% in meno di produzione e quindi di incassi. Però, questo non ha scalfito la nostra voglia di fare. L’energia che si percepisce oggi è diversa, ci sono nuove sperimentazioni, ci sono sempre più vini personali, siamo vicini a quel cammino che può far diventare la nostra zona un ‘modello Cortona’, con un nostro stile che può fare la differenza". Convegni e degustazioni proseguiranno anche oggi con una nuova cena di gala Teatro Signorelli in compagnia di chef stellati provenienti da tutta Italia insieme alle migliori eccellenze del territorio.