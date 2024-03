Chianina e Syrah, oggi il debutto tra convegni e degustazioni

Taglio del nastro oggi per la settimana edizione di Chianina & Syrah, il festival del buon vivere a Cortona. Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, tre cene stellate, 5 talk, masterclass di cucina e la partecipazione di noti chef stellati provenienti da tutta Italia insieme a tanti altri protagonisti della buona cucina . La manifestazione è organizzata da Terretrusche Events insieme al Consorzio Vini Cortona e il supporto dell’amministrazone comunale. Questa mattina alle 9,30 a Palazzo Casali è previsto il benvenuto e il simposio internazionale "Cortona Città d’arte e di Syrah". Al convegno sarà trattato il tema "Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah" con gli interventi di Rita Perria del C.r.e.a, Arezzo, Chiara Vita dell’Università di Firenze, Annita Toffanin dell’Università di Pisa, Daniele Antichi dell’Università di Pisa, Giorgia Liberati, ingegnere ambientale, specializzata in tecniche e biotecnolo

gie ambientali e Luca D’Attoma. Alle 12,30 le attività si spostano al Centro convegni Sant’Agostino, con la grande griglia di "Chianina Experience", ospiti speciali la Nazionale Italiana Macellai ed i macellai del territorio che proporranno degustazioni del quinto quarto, di hamburger, ed i bolliti di chianina in pentola ed una rassegna di cene a base delle due star del festival cortonese.

Non mancherà l’anteprima del vino Syrah di Cortona oltre l’occasione di poter degustare i migliori Syrah d’Italia e francesi. "Anno dopo anno la manifestazione cresce e si afferma così nel panorama nazionale come un unicum – conferma con soddisfazione Stefano Amerighi, presidente della Cortona Doc - Mai nessuno aveva pensato ad unire le migliori espressioni di Syrah italiane e francesi e il nostro gigante Bianco. Ho la sensazione che siamo ancora all’inizio di un cammino che porterà Chianina e Syrah a diventare un festival centrale per la promozione del Syrah nel mondo". Convegni e degustazioni proseguiranno per tutta la giornata di domani. Lunedì ultimo giorno con il talk "Quale ruolo giocano i vini all’interno di un film? E se un Syrah fosse un film, che film sarebbe?", l’aperitivo a Teatro e la cena di chiusura con le grandi stelle dell’alta cucina italiana.

Laura Lucente